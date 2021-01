Sonia Lorenzioni: primo piano da urlo, quello sguardo irresistibile – FOTO

Sonia Lorenzoni osa con il make-up sfoggiando un look luminoso che mette in risalto il suo sguardo ipnotico. Tripudio di like da parte dei fan.

Una Sonia Lorenzoni irresistibile come non mai. Pochi minuti fa la showgirl ha postato sulla sua seguitissima pagina Instagram un primo piano in cui sfoggia un make-up sui toni dorati. Un trucco marcato e brillante che evidenzia il suo sguardo ipnotico. Nella didascali al post Sonia chiede ai fan se apprezzano il colore dell’ombretto da lei scelto oppure la preferiscono in versione più naturale. I 921 mila follower si scatenano nei commenti. C’è chi apprezza il make-up deciso della Lorenzoni, c’è chi invece la preferisce acque e sapone. La maglia sui toni dell’oro, indossata dalla showgirl, rende il look ancora più accattivante.

Inoltre Sonia nel commento aggiunge: “Secondo voi chi sarà il prossimo finalista tra Andrea e Pierpaolo?” Spesso sui social la Lorenzoni condivide commenti legati ai concorrenti della casa del GF Vip di cui ha fatto parte.

Sonia Lorenzoni seguitissima: influencer da quasi un milione di follower

Entrata nella seconda parte degli ingressi, fin da subito Sonia Lorenzoni si è distinta nella casa del GF vip per il suo carattere forte e diretto. Sonia era già conosciuta al pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne nel 2016. Prima entrò come corteggiatrice nel programma della De Filippi per poi passare al ruolo di tronista.

Classe 1989, si annovera tra l’elenco degli influcencer italiani. Ogni giorno posta contenuti legati alla vita personale e professionale. Promuove brand e sponsorizza prodotti. Nelle ultime storie ha raccontato di essere colpita da dermatite. La showgirl ha poi ringraziato i fan per tutti i messaggi di interessamento.

Inoltre sempre nelle storie ha stupito i follower nelle ultime immagini in cui ha esibito un nuovo look che vede la sua capigliatura ancora più chiara.

Sonia ha espresso il desiderio di diventare più bionda senza tuttavia compromettere la salute dei suoi lunghi capelli.