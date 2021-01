La bella opinionista Karina Cascella condivide su Instagram una foto in cui appare celestiale in un abito bianco in mezzo al prato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

La Cascella è bellissima in abito bianco, sta facendo le prove per il matrimonio? Appare su Instagram in un abito bianco trasparente sulle gambe e a piedi nudi sul prato. Nella didascalia scrive: “E poi vorrei tornare libera. E magari riuscire anche a scattare delle bellissime foto come questa”. Il desiderio di libertà si fa sempre più insistente di questi tempi, per tutti.

Karina Cascella sempre a casa con mise davvero sensuali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

La bella influencer e opinionista sta trascorrendo la maggior parte del tempo a casa come tutti d’altronde. Trascorre il tempo scattando foto con mise sexy e allenandosi duramente con il suo personal trainer. Si occupa anche di gestire alcuni lavori che vanno ancora avanti nel suo ristorante, il Matambre a Bergamo. Purtroppo a causa dei vari DPCM il ristorante è rimasto chiuso e non ha potuto neanche fare l’inaugurazione. Si era detta molto dispiaciuta dell’accaduto mesi fa. Nelle stories recentemente ha comunicato che stava apportando ancora qualche modifica al locale in attesa di poter aprire. Ha anche condiviso le foto in cui appare una parete con quadri di personaggi famosi, si intravede la foto di Maradona e di Che Guevara.

Poi un’altra foto che mostra una tenda e un lampadario. Lei si dice contenta delle modifiche apportate e non vede l’ora di poter ospitare i clienti. In un post l’opinionista si è sfogata per quanto riguarda il lockdown:“Ma solo a me tutto ciò sembra lontano anni luce? Cioè ormai sono in casa da mesi e mesi, alterno tute ai pigiami, il massimo che indosso sono completi sportivi per allenarmi..io penso che ne usciremo tutti sicuramente diversi, ma anche un pò esauriti. Ero in giro come una trottola e quando arrivavo il fine settimana, la felicità di organizzarsi con gli amici. Viaggi, serate, pranzi, vita insomma. Oggi tutti i giorni sono uguali, è come se il tempo si fosse fermato. Però voglio restare positiva, dobbiamo tenere duro ancora un pò. Credo che la prossima estate, ricominceremo ad assaporare la vita, a piccoli passi certo, ma migliorerà”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Sicuramente un pensiero con il quale ci ritroviamo tutti quanti. Bisogna tenere duro e andare avanti perché passerà questo momentaccio e torneremo a vivere davvero. Quindi prendiamo esempio dalle parole di Karina.