Raffaella Fico, intimo esplosivo in terrazza: bollente come non mai. L’influencer ha fatto impazzire i suoi numerosi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Raffaella Fico è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha fatto impazzire i suoi numerosi followers con uno scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Bella da togliere il fiato, dopo il Grande Fratello Raffaella non si è più fermata. Una carriera tutta in discesa per la bellissima modella che ha conquistato poco a poco tutti con la sua incantevole bellezza. E non solo il pubblico. Raffaella ha avuto una storia importante con Mario Balotelli e da questa storia è nata una bellissima figlia.

Raffaella Fico un incanto sul balcone: record di likes

I commenti sotto le sue foto non si sprecano, ci sono tantissimi complimenti e apprezzamenti da parte dei suoi numerosi followers. Sono in tanti a seguirla da quando anni fa prese parte al Grande Fratello, dove con i suoi capelli ricci e le sue forme esplosive riuscì a far impazzire davvero tutto il pubblico da casa.

Si può dire che è una delle poche delle edizioni “nip” ad aver raggiunto il successo. Se non avesse partecipato, chissà come sarebbe stata la sua vita senza tutti gli obiettivi che ha raggiunto grazie a quel reality.