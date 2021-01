Sventa una rapina praticando del sesso orale al ladro. Il caso incredibile

Una donna ha sventato una rapina in Slovacchia distraendo il rapinatore praticandogli del sesso orale. Cosa ha rivelato alla polizia

Un fatto davvero controverso arriva direttamente dalla Slovacchia dove una notizia, riportata inizialmente dai media locali, ha fatto il giro del mondo per le modalità in cui si è svolta.

Mercoledì scorso, infatti, secondo quanto riferito dal quotidiano Noviny.sk, un rapinatore di 24 anni sarebbe stato posto agli arresti dalle forze dell’ordine. Fin qui nulla di strano, se non fosse per la situazione incredibile in cui è stato ritrovato: braghe calate e una donna sopra di lui che gli praticava del sesso orale proprio nel corso dell’atto criminale. Mentre si è intenti a fuggire dalla polizia, di certo quello è l’ultimo dei pensieri che passa per la mente.

In realtà, il fatto avvenuto sarebbe frutto della strategia della donna che ha utilizzato l’arma della seduzione per bloccare il malvivente.

Rapina sventata grazie al sesso orale. Come sono avvenuti i fatti

Secondo le fonti, il rapinatore avrebbe derubato una stazione di servizio di Bratislava, la capitale della Repubblica Slovacca, dove già in precedenza aveva commesso atti delittuosi.

Dopo aver picchiato più volte il cassiere (che è riuscito a scappare e a chiamare soccorso), ha ripulito del denaro il registratore di cassa. Non contento del bottino ottenuto, è andato alla ricerca di altro contante. Si è recato negli uffici retrostanti per svaligiare la cassaforte, minacciando di morte il personale che, terrorizzato, cercava di trovare delle vie di fuga.

Una donna di 36 anni ha deciso di bloccarlo con uno stratagemma insolito, utilizzando la seduzione. Si è chiusa nella stanza con lui, lo ha spogliato e gli ha praticato del sesso orale fino all’arrivo degli agenti. Increduli per la scena che si sono trovati di fronte, hanno riferito che l’ eroina della situazione ha pregato loro di arrestarlo perchè non avrebbe più potuto continuare a lungo per bloccarlo.

“Non è certo che sia un atto eroico o uno strano meccanismo innescato per la paura” – scrive il quotidiano Noviny.sk, tuttavia il malvivente è stato arrestato e la refurtiva recuperata.