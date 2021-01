Federica Panicucci continua a far impazzire i suoi innumerevoli ammiratori condividendo fotografie esagerate sui social network.

Federica Panicucci continua a condividere scatti esagerati sui social network. La bellissima conduttrice è particolarmente seguita su Instagram: il suo account vanta ben 1 milione di followers. La nativa di Cecina, ogni giorno, posta fotografie meravigliose in cui mette in mostra la sua bellezza incredibile e il suo fisico esplosivo.

Federica, poco fa, ha condiviso una splendida foto online. Lo storico volto di ‘Mattino Cinque’ indossa un vestito spettacolare che esalta il suo fisico e le sue forme. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Federica Panicucci, vestito incantevole: che bellezza e che forme!!

La Panicucci, poco fa, ha condiviso in rete l’ennesimo scatto da applausi. La conduttrice indossa un fantastico vestito a sirena che esalta in modo perfetto le sue forme da urlo. Il suo viso è bellissimo come sempre, mentre il suo sorriso è estremamente contagioso. Si può tranquillamente affermare che la classe 1967 è ancora in splendida forma.

Il post ha raccolto in 60 minuti circa 3.500 cuoricini. Gli utenti stanno ovviamente commentando con enfasi ed entusiasmo. “Bellissima tu e anche l’abito”, “La meraviglia”, “Che sirena”, “Bellissima”, “Sei stupenda”, si legge. Ogni singolo contenuto che la 53ene posta in rete ottiene sempre un ottimo riscontro da parte dei followers.

Federica, nonostante gli anni che passano, è sempre una donna bellissima e sensuale. Il suo fisico è ancora decisamente esplosivo e le sue gambe continuano a lasciare i fan a bocca aperta.