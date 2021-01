Fedez e l’errore social: cosa farà ora la direzione artistica

Fedez pubblica per sbaglio la canzone di Sanremo: rischio squalifica. Il cantante milanese ha postato per sbaglio sul suo profilo Instagram un pezzo del suo brano sanremese

Fedez potrebbe rischiare la squalifica a Sanremo. Il rapper milanese, mentre ieri faceva le prove in vista del Festival della Canzone Italiana, ha pubblicato erroneamente un video con l’audio attivo dove provava la canzone. Il video ha immediatamente fatto il giro del web anche se è stato cancellato dalle sue storie. Un risvolto preoccupante per i suoi fans che non vedono l’ora di vederlo sul palco italiano più ambito di sempre e forse anche per lui e la sua collega Francesca Michelin, che potrebbero pagare le conseguenze di questo spiacevole accaduto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi, Alba Parietti lo difende dal Grande Fratello: è guerra

Sanremo, Fedez posta erroneamente la canzone di Sanremo: rischia l’espulsione?

Fedez, sento odore di squalifica 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/PGaQBbYhxW — Monia Patti (@MoniaaPatti) January 30, 2021

Cosa succederà adesso? Andando ad analizzare bene la situazione, in via del tutto teorica non dovrebbe essere squalificato perché secondo il regolamento la canzone può essere divulgata fino al 10%, e il video che ha pubblicato lui dura appena tra i 6 e i 9 secondi. A meno che il regolamento storico non sia cambiato, i due cantanti forse se la cavano e riescono a non essere squalificati dalla gara.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Mancano ancora un po’ di settimane all’inizio del Festival e abbiamo già avuto il primo “scandalo”. Il cantante non si è ancora espresso sui social dopo quello che è successo ma sicuramente tornerà presto per spiegare quali e se ci saranno delle conseguenze per quello che è accaduto proprio ieri sera mentre era in sala prove.