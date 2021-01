Asia Argento, le rivelazioni hot nell’autobiografia: “Sergio Rubini? Superdotato”

Promette scintille l’autobiografia di Asia Argento, “Anatomia di un cuore selvaggio”. L’attrice racconta senza peli sulla lingua amori, violenze e sentimenti e dà un assaggio delle rivelazioni più piccanti: “Sergio Rubini? Superdotato”

Asia Argento torna in libreria con “Anatomia di un cuore selvaggio – Autobiografia“, un libro che promette di fare discutere. L’attrice, figlia del noto regista di film horror Dario Argento, è diventata famosa non solo per il cognome importante, ma anche per aver avuto una carriera e una vita privata non sempre facili, ma sempre vissute sotto ai riflettori.

Negli ultimi anni Asia si è fatta portavoce del movimento Me Too, denunciando gli abusi subiti da alcuni big del panorama cinematografico internazionale. Esperienze dolorose che lei aveva prima tentato di rimuovere, e che solo dopo anni di soprusi è riuscita a confessare. E adesso li racconta nell’autobiografia, spiegando il trauma dovuto alle violenze, prima di Harvey Weinstein, produttore della Miramax e poi di Rob Cohen, regista e sceneggiatore. “A ogni violenza – scrive Asia – ho sempre reagito con questa immobilità. Pregavo solo finisse presto“.

Ma in “Anatomia di un cuore selvaggio” c’è molto di più, come spiega l’attrice, che alla soglia dei 45 anni ha deciso di raccontarsi in tutto e per tutto, dettagli hot inclusi.

Asia Argento: “Sergio Rubini? Sposato ma superdotato”

“Volevo scrivere un libro che parlasse di trasformazione – ha raccontato Asia in un’intervista – un libro che, seguendo il filo ingarbugliato della mia vita interiore, scandisse le mille metamorfosi che mi hanno resa chi sono oggi. Non mi sono mai conformata, non ho mai accontentato nessuno, anche quando sarebbe stato comodo farlo”.

L’attrice ha quindi rivelato che nell’autobiografia ci saranno storie e aneddoti su tutti gli aspetti della sua vita, a partire dal difficile rapporto coi genitori Dario Argento e l’attrice Daria Nicolodi. Sicuramente attirerà l’attenzione la descrizione dei suoi partner, a partire dagli ex storici come il cantautore Morgan e il defunto chef Anthony Bourdain. E ci sarà anche qualche sorpresa, come si scopre leggendo il suo racconto della liaison con l’attore Sergio Rubini.

“Magrolino, nasuto e superdotato – rivela Asia – all’epoca sposato con un’attrice genere isterico-biondastro borghesuccia molto rispettata in Italia proprio per la sua immagine (vera) di una donna nevrotica”, cioé Margherita Buy. E a chi pensa di criticarla per questa autobiografia, Asia Argento scrive: “Ho una mente d’acciaio e un cervello ben corazzato”.