Beautiful, anticipazioni 31 gennaio: non riuscendo a trovare Douglas, Hope scende nei sotterranei a cercarlo.

Hope ha ottenuto ciò che voleva: Thomas ha firmato i documenti per la custodia di Douglas, quindi adesso il bambino è affidato ad entrambi. La ragazza non vede l’ora di dirlo a Douglas, ma d’un tratto si rende conto che di lui non c’è più traccia. Preoccupata per quello che Thomas potrebbe avergli fatto, la Logan vuole andare a cercarlo, ma il giovane Forrester la ferma, sostenendo che la custodia congiunta del bambino dovrebbe portare ad un loro riavvicinamento. Nel frattempo Ridge e Brooke si lasciano andare ad un bacio rappacificatore, che tuttavia non basta ad appianare i loro contrasti.

Beautiful, anticipazioni 31 gennaio: Steffy contro Hope

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy e Liam continueranno a trascorrere del tempo insieme. Con Hope occupata alla Forrester, Steffy sta riguadagnando sempre terreno ed è ormai evidente che Liam si trovi molto più a suo agio a parlare con lei che con l’attuale fidanzata. Steffy mette in guardia Liam dall’adottare Douglas, facendogli notare che il rapporto che Hope ha con lui non è affatto sano. A casa di Brooke, Ridge sostiene una tesi analoga.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo poi che Hope si metterà alla ricerca di Douglas. La ragazza scenderà fino ai sotterranei, subito seguita da Thomas. Nel giro di pochi minuti, il loro confronto sfocerà in un vero e proprio litigio, che a sua volta terminerà con una terribile… caduta.