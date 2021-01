L’attore Chandler Riggs di The Walking Dead intraprende un’aspra battaglia contro Robinhood: l’app sarebbe illegale.

L’attore statunitense, Chandler Riggs, deve la sua popolarità alla sua partecipazione alla serie televisiva The Walking Dead. Dopo aver interpretato il ruolo di Carl Grimes infatti la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Ma al di là del successo del giovane artista, in questi giorni l’attenzione dei suoi fan si è concentrata sulla sua ultima battaglia a suon di Tweet. Chandler pare si sia ribellato ad alcune azioni sospette intraprese dall’app Robinhood.

Chandler Riggs: i rumors contro Robinhood

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da chandler riggs (@chandlerriggs5)

L’attore ventunenne ha espresso il suo parere su Twitter sostenendo come il fenomeno social nato soltanto ultimamente, ed a causa di alcuni comportamenti dei responsabili dell’applicazione, non sia stato di suo gradimento. Egli ha difatti interrotto pubblicamente il suo utilizzo: ovvero sia gli acquisti che le vendite di azioni ( come AMC, BB, GME, NOK).

Dopo essersi insospettito vista la situazione sul web ha poi puntualizzato:” E’ legale quello che fa l’app Robinhood? Hanno appena limitato a tutti gli utenti di acquistare azioni…” per poi cambiare decisamente rotta minacciando di andare stavolta da “ETRADE” così da poterne acquistare di più e senza alcun limite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da chandler riggs (@chandlerriggs5)

Dopo l’intervento di Chandler le dinamiche sull’applicazione pare che siano lontane dall’essere tornate sotto controllo. Eppure a smentire ogni dubbio e preoccupazione degli altri suoi utilizzatori in un primo momento è lo stesso attore, ringraziando il team dell’app: “thanks for protecting the people @RobinhoodApp“. Peccato che quello fosse solo un commento sarcastico.