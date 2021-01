Una giovane coppia di fidanzati, lei 17 anni lui 19, è stata brutalmente assassinata da alcuni familiari: il motivo è agghiacciante.

Li avrebbero uccisi e poi appeso i corpi ad un albero. Questo brutale gesto che cinque membri di una famiglia avrebbero compiuto nei confronti di una coppia di giovanissimi fidanzati: 17 anni lei, 19 lui. Un crimine efferato che par rientrerebbe nell’alveo di quelli che vengono definiti delitti d’onore.

India, coppia di giovani fidanzati uccisa ed appesa ad un albero: delitto d’onore

Non si tratta di un episodio isolato quello registratosi nell’Uttar Pradesh in India. Il fenomeno dei delitti d’onore, strenuamente denunciato da numerose organizzazioni umanitarie, purtroppo è ampiamente diffuso soprattutto nell’Asia Meridionale. Si tratta di efferati crimini posti in essere da soggetti che ritengono la vittima colpevole di aver disonorato la propria famiglia.

È proprio quanto successo ad una coppia di fidanzati nella zona di Meerganj del distretto di Bareilly, in India appunto. I due, lei 17 anni lui 19, sarebbero stati brutalmente assassinati e poi i loro corpi appesi ad un albero nella giornata di giovedì. Stando a quanto riporta la redazione Shethepeople, i ragazzi facevano parte di due famiglie di agricoltori che non approvavano la loro relazione.

Secondo i rapporti della polizia in un primo momento i familiari avrebbero riferito trattarsi di un caso di suicidio. Tuttavia, tale ricostruzione avrebbe sin da subito destato non poche perplessità. La scena del crimine e lo stato dei loro corpi era incompatibile con una simile conclusione. Sarebbe stata disposta, quindi, un’attenta ed accurata indagine che avrebbe fatto emergere tutt’altra verità. Dai rapporti forensi è emerso essersi trattato di un brutale duplice omicidio.

Per la polizia, il padre della giovane avrebbe rapito quest’ultima nel momento in cui era andata a trovare il fidanzato che viveva nello stesso villaggio. In un secondo momento sarebbero sopraggiunti anche il fratello della 17enne ed altri tre parenti. In quel momento si sarebbe consumato il massacro. I cinque uomini avrebbero deciso poi di appendere i corpi all’albero per simulare il suicidio. Dal rapporto autoptico, però, è emerso che i due fidanzati sarebbero stati prima uccisi e poi impiccati.

I cinque uomini, ritenuti responsabili dell’atroce ed efferato crimine sono stati posti in arresto nella giornata di venerdì. L’accusa è quella di duplice omicidio.