Domenica In, il grande strazio per lo strepitoso attore scomparso

Ospite durante la puntata del consueto show domenicale, l’attore Lino Guanciale si apre e rilascia importanti rivelazioni alla padrona di casa e al suo pubblico.

Mara Venier come sempre ha regalato una domenica pomeriggio interessante e di grande intrattenimento con noti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di confessarsi a cuore aperto ai suoi microfoni.

Un personaggio molto amato di Rai Uno è Lino Guanciale noto attore delle fiction italiane ed è tornato sul piccolo schermo nelle vesti del Commissario Ricciardi.

Il ruolo che dovrà apprestarsi a interpretare l’ha descritto così: “È un personaggio di cui penso sia impossibile non innamorarsi: è un uomo che si porta dentro un grande segreto, un super potere maledetto, poter percepire gli ultimi pensieri di una vittima di morte violenta. Sceglie di fare il commissario da un lato perché capisce che se restituisce verità e giustizia queste vittime queste apparizioni vanno via dalla sua mente, ma anche perché rende utile per la società quel dono che lui ritiene una maledizione”.

La grande notorietà ottenuta dalle fiction di cui ha preso parte negli ultimi anni la commenta in questo modo: “Io la vivo come un tesoro: capitano delle fortune nella vita che il merito e le occasioni ti presentano davanti. Ho avuto diversi maestri, ma il fatto di lavorare appena uscito dall’Accademia con Gigi Proietti ha dato un la alla mia carriera che forse non era possibile di aspettarsene di migliori”.

L’omaggio a Gigi proietti

Ovviamente non poteva mancare un omaggio al grande maestro del teatro italiano, recentemente scomparso nel giorno del suo 80° compleanno, Gigi Proietti, attraverso un messaggio che ripercorreva i momenti passati in sua compagnia: “Mi sono un po’ commosso. Sai cosa mi faceva ridere di lui? Le prove duravano otto ore e noi per sei ore godevamo dei suoi sketch, perché per farci stare rilassati ci faceva vedere com’è bello stare sul palcoscenico godendoselo. Però quando c’era qualcuno che, come si dice a Roma, se ‘la sentiva troppo calda’, ci diceva: ‘Se prima di entrare in scena non sei agitato ti devi preoccupare, perché al palcoscenico non si deve dare del tu‘. Questa cosa mi è rimasta impressa dentro”.

Con queste parole l’attore ha concluso la sua toccante intervista tête-à-tête con la padrona di casa Mara Venier.