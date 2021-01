Roma: un’altra rissa tra adolescenti a piazza del Popolo

Roma: scoppiata una nuova rissa tra adolescenti a piazza del Popolo. Il 5 dicembre scorso un episodio analogo

E’ scoppiata una nuova rissa, ieri pomeriggio, questa volta a piazza del Popolo: una decina di adolescenti sono stati i protagonisti di una lite che ha raccolto in assembramento circa duecento giovani e tutti senza mascherina.

In una fase così delicata in fatto di emergenza sanitaria, un ennesimo episodio di affollamento misto a violenza, che per di più coinvolge dei giovanissimi, restituisce un quadro tutt’altro che edificante. La rissa ha coinvolto due gruppi provenienti dal Pincio e ricorda un episodio analogo avvenuto il 5 dicembre scorso.

Roma: assembramento in piazza del popolo per una rissa

E’ scoppiata ieri pomeriggio in piazza del Popolo la rissa che ha coinvolto direttamente una decina di adolescenti e a cui hanno partecipato, da spettatori, circa duecento giovani. Un episodio analogo a quello verificatosi il 5 dicembre scorso quando, sulla terrazza del Pincio, in più di trecento si sono riuniti per assistere alla lite.

Cinque minorenni sono stati fermati dalle forze dell’ordine e condotti, per il riconoscimento, al commissariato di Trevi-Campo Marzio. L’episodio, già di per sé censurabile, assume proporzioni ancor più gravi in un periodo di emergenza sanitaria che, nonostante il passaggio in fascia gialla meno restrittiva, non invita ad abbassare la guardia.

Lo scontro, infatti, ha avuto come conseguenza un incomprensibile assembramento aggravato dall’assenza di mascherina; lo si evince dai numerosi video messi in circolo sul web, a cominciare da Instagram.

Come se non bastasse, nel corso della serata, si sono verificati altri assembramenti in varie zone della città: in prossimità del Colosseo e nella vicina via San Giovanni in Laterano, alcuni ragazzi si sono divertiti a ballare per strada in barba a qualsiasi misura cautelativa.