È stato ritrovato il cadavere di una ragazza di 20 anni, dispersa in mare, dove stava facendo snorkeling con alcuni suoi amici.

Tragico epilogo nelle ricerche di una giovane ragazza di 20 anni, dispersa da giorni nelle acque di Altona Beach, in Australia. Questa mattina, le squadre di emergenza hanno rinvenuto il corpo ormai senza vita della 20enne che, tre giorni fa, non sarebbe più riemersa mentre faceva snorkeling con alcuni amici. Quando quest’ultimi si sono accorti che la giovane non era tornata a riva hanno immediatamente lanciato l’allarme facendo scattare le ricerche, conclusesi oggi con il tragico ritrovamento del cadavere.

Australia, ragazza scomparsa mentre fa snorkeling con gli amici: ritrovato dopo tre giorni il cadavere

Il cadavere di una ragazza di soli 20 anni è stato ritrovato questa mattina, lunedì 1 febbraio, nelle acque di Altona Beach, spiaggia nel sobborgo di Melbourne, in Australia. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano britannico Daily Mail, la giovane sabato mattina si era recata in spiaggia per fare snorkeling con alcuni amici ed i suoi fratelli. Mentre nuotava, con indosso la tuta e la cintura dotata dei pesi, improvvisamente è scomparsa ed i presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivate le squadre di ricerca che hanno avviato tutte le operazioni di soccorso. Purtroppo le ricerche, durate tre giorni, non hanno dato esito sino a questa mattina, quando i sommozzatori hanno rinvenuto il corpo della 20enne che viveva ad Ashwood, nel sud-est di Melbourne.

Il comandante dell’agenzia statale Life Saving Victoria, Kane Treloar, ha commentato la tragedia affermando: “I nostri pensieri – riporta Daily Mail– sono rivolti alla famiglia e gli amici della ragazza scomparsa, durante un periodo estremamente angosciante“. Treloar fa riferimento al numero di vittime registratesi negli ultimi sei mesi nelle acque di Melbourne: da luglio ad oggi sono, difatti, 42 le persone annegate, di cui 8 negli ultimi 30 giorni.

Le autorità che stanno indagando su quanto accaduto ed i parenti non riescano a capacitarsi della tragedia, considerato che al momento della scomparsa della ragazza il mare era molto calmo e le condizioni metereologiche favorevoli, una circostanza che contraddistingue la spiaggia di Altona, dove si recano migliaia di turisti per fare surf e snorkeling.