Detto Fatto, minaccia in diretta per Bianca Guaccero: “Prendo il tuo posto!”

Detto Fatto, arriva una minaccia in diretta a Bianca Guaccero: “Prendo il tuo posto” tra l’incredulità e lo stupore dello studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)

Detto Fatto è uno dei programmi più seguiti del palinsesto Rai. Ogni pomeriggio, tra un tutorial ed un altro entra nella case di milioni di italiani. Edizione non semplice questa del format…e qui, non c’entra il COVID-19! Bianca Guaccero, già presa di bersaglio per alcuni tutorial discutibili, nella puntata di oggi è successo qualcosa di bizzarro. La protagonista dello spiacevole evento è proprio l’amatissima conduttrice/attrice pugliese. Durante uno dei tanti tutorial, la Guaccero riceve verso la sua persona una minaccia; “Prenderò il tuo posto”, il tutto nell’incredulità della stessa. Cosa succede?

Detto Fatto, la minaccia alla Guaccero: cosa c’è sotto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)

Il tutto avviene durante il tutorial dedicato alla moda, affidato alla tutor Olivia Ghezzi. L’esperta di stile infatti aveva formulato delle proposte per Giorgia, una ragazza appena 19enne che voleva cambiare look e si era affidata alla Ghezzi. La giovane non sembrava tanto entusiasta degli outfit – bon ton e casual – preparate per lei dalla tutor, dimostrando disappunto. Sia per lo stile – definito dalla stessa da “suora” – o per il colore giallo che proprio non apprezzava. Insomma, Giorgia con la sua – forse eccessiva – spontaneità ha messo in difficoltà lo studio. Nonostante qualche perplessità iniziale, la 19enne opta per l’abito azzurro bon ton. Prima di congedarla, la padrona di casa chiede a Giorgia cosa volesse fare nella vita rispondendo che vorrebbe lavorare nel mondo dello spettacolo come Bianca Guaccero, anzi – afferma la stessa – con estrema nonchalance rivela: “Prenderò il tuo posto!”. L’affermazione ha suscitato stupore in tutto lo studio.

Olivia Ghezzi ha appena condiviso tra le storie di Instagram le sue impressioni sull’accaduto, ammettendo di essersi divertita tantissimo.