Walter Zenga minaccia querele: “Sono state dette cose pesantissime”

Dopo l’incontro con il figlio Andrea, Walter Zenga è tornato a parlare di quanto accaduto a Live Non È La D’Urso dove ha minacciato querele

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip è avvenuto il tanto atteso incontro tra Walter Zenga e il figlio Andrea che si trova attualmente all’interno della casa. Tra i due al momento non esiste nessun tipo di rapporto ma l’ex calciatore è voluto intervenire anche in seguito a numerosi insulti che dichiara di aver ricevuto dopo i racconti di Andrea. Quest’ultimo si è confidato con alcuni coinquilini su come il padre non si sia mai davvero impegnato a essere presente nella sua vita e in quella del fratello Nicolò. Una mancanza però che al momento non percepisce, abituato alla sua assenza.

Walter Zenga si è così presentato in casa cercando di giustificare il suo comportamento e incolpando anche Andrea di non aver mai provato a contattarlo. Il figlio dal canto suo è rimasto della sua idea, pur accettando la proposta di vedersi una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello.

Walter Zenga a Domenica Live: “Le persone si dovranno prendere le loro responsabilità”

Un incontro, il loro, che ha fatto inevitabilmente parlare sia all’esterno che all’interno della casa. I compagni di Andrea non si sono nascosti dietro al silenzio e hanno preferito dare al giovane il loro punto di vista, criticando l’atteggiamento del padre. Proprio un video che riassume i loro commenti è stato mostrato a Walter Zenga in occasione della sua ospitata a Live Non È La D’Urso e la sua reazione non si è fatta attendere.

“Sono state dette cose pesantissime, queste persone quando usciranno dovranno prendersi la responsabilità di ciò che hanno detto“, dichiara. In particolare il commento della giornalista Alda D’Eusanio -“Tuo padre è venuto qui solo perché è stato attaccato sui social“- non è andato giù all’allenatore. “Nessuno si deve permettere di parlare di me e dire che non faccio il padre” -ribadisce- “Sfido chiunque a sentirsi dire queste cose da persone che non conosce neanche“.

Walter sembra quindi intenzionato a non lasciar correre e a prendere provvedimenti nei confronti di alcuni dei vip. Possibili querele in arrivo?