Ambra Lombardo: il vestitino attillato mostra le sue forme estreme – FOTO

Era il 2004 quando il pubblico italiano ha visto per la prima volta una timida ragazza di soli 18 anni che giunse sul podio del concorso di bellezza più famoso del paese. Stiamo parlando di Miss Italia, vinto quell’anno da Cristina Chiabotto. Al secondo posto arrivò Ambra Lombardo. Capelli corvini, occhi azzurri e un’ eleganza che non si dimentica.

I telespettatori hanno potuto conoscerla meglio qualche tempo dopo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 16, condotto all’epoca da Barbara D’Urso. Il programma le donò non solo una notorietà maggiore, ma anche l’amore.

In quell’occasione conobbe Kikò Nalli, hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari. La simpatia tra i due nacque in maniera evidente e continuarono la loro love story anche a telecamere spente. Purtroppo non hanno resistito alle difficoltà dovute alla distanza (Ambra risiede a Milano, Kikò a Roma dove vivono anche i tre figli avuti dalla Cipollari) e le norme restrittive dovute al Covid19 hanno messo l’alt definitivo.

Ambra Lombardo: la prof con il fisico da modella

Ambra Lombardo è nata a Modica, in provincia di Ragusa, nel 1986. Ha sempre avuto la passione per la cultura classica, tanto da portarla a laurearsi in Scienze dei Beni Culturali, specializzandosi in Archeologia.

Porta avanti due carriere parallelamente. A Milano, infatti, è una professoressa: insegna materie umanistiche in un liceo. Il suo fisico mozzafiato le ha concesso anche di perseguire il suo desiderio di lavorare come modella e aprirsi uno spiraglio nel mondo dello spettacolo. Su Instagram ha un pubblico in ascesa che supera i 230mila follower.

Gli ultimi scatti proposti la vedono indossare un abito attillato di lamè, color oro. La bellissima giovane è ritratta di spalle: schiena scoperta su cui ricadono i lunghi capelli scuri e lato B ben evidenziato con esultanza, giustificata, dei follower entusiasti di cotanta beltà.