Conoscete la storia di T’Kia Bevily? La donna avrebbe ucciso di botte la figlia del compagno in sua assenza, gli ultimi aggiornamenti

La giustizia ritiene colpevole T Kia Bevily dell’omicidio della piccola Jurayah Smith, figlia del suo compagno, morta a soli 14 mesi nell’ottobre del 2017. Un’uccisione che potrebbe recare una condanna senza precedenti all’assassina che da quanto si apprende sembra sia rimasta scioccata dalla decisione. Prima uccide e poi si dimentica, cosa è successo tre anni fa e cosa ha scelto per lei il giudice?

Uccide la figlia del compagno: cosa rischia?

Uccide la figlia del compagno approfittando dell’assenza di quest’ultimo. Come? Picchiandola provocandole gravissime lesioni alla testa, non lasciando nessuna possibilità di salvarsi. Oggi la donna rischia una condanna a morte ma a questa ipotesi la presunta assassina si è opposta considerando la pena eccessiva. A suo favore c’è la mamma che continua a ribadire l’innocenza della figlia, spiegando che si tratta solo di una montatura e che non sarebbero state raccolte prove a sufficienza a dimostrare la colpevolezza.

Il movente dell’omicidio

Il motivo di questo atroce atto è per certi versi banale. Sembra che la donna fosse gelosa del rapporto tra padre e figlia, a quanto pare il compagno avrebbe dato troppe attenzioni alla piccola bambina di appena quattordici mesi. La condanna a morte non è ancora definitiva, vista la difesa da parte dell’assassina. Mentre il padre della vittima non si pronuncia, c’è chi attualmente si sente sollevata.

Stiamo parlando della mamma della piccola Jurayah Smith, per la donna, attraverso la decisione presa dal giudice, è stata fatta giustizia.