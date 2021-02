La bella Matilde Brandi ieri è apparsa nuovamente in studio al Grande Fratello Vip, ed era incantevole tutta in blu

Matilde Brandi bellissima in un abito blu tutto svasato, corto davanti e con una coda lunga e ampia dietro. Indossa sandali con tacco a spillo argento e ha i capelli sciolti e mossi, che incanto sembra uscita dalle favole. Un’altra serata in studio per la Brandi insieme ai suoi compagni di viaggio, anche loro eliminati. Sfoggia abiti sempre bellissima la Brandi, l’altra volta ne aveva uno corto e ricoperto di paiettes. Una vera icona di moda.

Matilde Brandi e il dolce ricordo che le sue bambine appena nate

La Brandi condivide spesso foto delle sue bambina, che ormai sono ragazzine e non più piccole. Ne ha condivisa una dolcissima di moltissimo tempo fa, quando le figlie erano nate da pochissimo. Appare mamma Matilde bellissima e poi le due piccoline vestite uguali. Nella didascalia scrive:“Voi siete la mia vita il resto non conta!! Vi amo più di me stessa”. Nei commenti si vedono Adriana Volpe e Clizia Incorvaia che commentano con tanti cuori, anche loro mamme possono capire l’affetto per i figli.

In un’altro scatto appare la Brandi in un abito celeste bellissimo con ai suoi due lati le figlie gemelle in abiti blu meravigliosi. Nuovamente la conduttrice esprime il suo amore per le sue due creazioni:”Sembra ieri che erano piccole, ma le amo tanto si fa tutto per i figli”. Durante il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la Brandi ha sofferto molto per la lontananza dalle figlie. Ogni volta che le facevano arrivare messaggi da parte loro, scoppiava in un pianto inconsolabile.