Oriana Sabatini, fuori l’ombelico e non ti resta che sognare – FOTO

Oriana Sabatini. La cantante e attrice argentina, compagna del calciatore Dybala, spopola su Instagram. Un tripudio di bellezza e sensualità

La bellissima Oriana Sabatini n Italia è diventata un volto noto poiché è la compagna dell’attaccante della Juventus e della nazionale argentina, Paulo Dybala (con il quale fa coppia fissa da tre anni). In realtà la ragazza ha una fulgida carriera, ben avviata come attrice e cantante.

Nonostante la giovanissima età (classe 1996, compirà 25 anni il prossimo 19 aprile), ha un nutrito stuolo di fan. Nel 2017 ha realizzato il suo primo singolo, Love Me Down Easy. Le sue doti canore hanno convinto talmente tanto da essere stata scelta per aprire i concerti di performer internazionali di altissimo profilo come Ariana Grande e i Coldplay.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

Capelli corvini, grandi occhi chiari, ha deciso di ricalcare le orme della madre, l’attrice venezuelana Catherine Fulop, protagonista di numerosissime telenovelas molto famose nel Sud America.

Leggi anche >>> Sabrina Salerno: la canotta non contiene tutta la sua grazia, che decolleté – FOTO

Oriana Sabatini. Pancia di fuori e fisico in bella mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

LEGGI ANCHE –> Bianca Atzei, fuori la lingua mostra tutta la sua pazzia e bellezza – FOTO

Oriana Sabatini ha solo 24 anni, argentina, nata a Buenos Aires. Oltre all’attività lanciatissima di cantante, sta intraprendendo anche quella di attrice. Ha partecipato a due film nel suo paese: Pérdida, per la regia di Alejandro Montiel nel 2018 e l’anno scorso Qué te juegas?, regia di Pablo Alén.

Una storia molto curiosa che lei stessa ha raccontato riguarda come ha conosciuto il suo fidanzato, il calciatore Dybala. L’atleta le ha scritto su Whatsapp ma lei non aveva la minima idea di chi fosse. E’ stato il padre che, sorridendo, le ha detto di fare una ricerca su Google. Ancora non convita della sua identità, ha voluto una prova che il ragazzo non mentisse. Dybala le ha mandato un messaggio vocale che poi la ragazza ha confrontato con la voce nelle interviste. Non si sono visti per mesi, fino a quando il calciatore non è tornato a corteggiarla spedendole dei fiori. Stanno insieme da tre anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

L’ultimo scatto che ha proposto per il suoi 5,3 milioni di follower su Instagram la vede in una mise inedita e sbarazzina. Cambio di look per la bellissima Oriana Sabatini. Due immagini mozzafiato in cui risalta la perfezione del suo volto, impreziosito da una nuova acconciatura: la giovanissima show girl ha una frangetta che le dona particolarmente. Di solito quando una donna cambia acconciatura è segno di desiderio di novità. Cosa riserverà il futuro di lady Dybala? Matrimonio in vista?