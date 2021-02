Francesca Musci sogna l’estate con un bikini da urlo, che bellezza – FOTO

La ex partecipante di Matrimonio a prima vista Francesca Musci condivide una foto ricordo al mare, indossa un fisico tonico e un sorriso contagioso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

Francesca Musci la conosciamo per la sua partecipazione nel 2016 al programma ormai noto, “Matrimonio a prima vista Italia”. Lei e il marito Stefano Protraggi si sono conosciuti durante il programma, un vero colpo di fulmine, e hanno deciso di consolidare questa unione essendo anche l’unica coppia che sta proseguendo il matrimonio.

Oggi Francesca a differenza del marito, conduce una vita attiva su social e ama condividere con i suoi follower molti momenti della sua giornata fatta di attività fisica, alimentazione, lavoro e sponsorizzazioni con diversi brand.

LEGGI ANCHE –> Bianca Atzei, fuori la lingua mostra tutta la sua pazzia e bellezza – FOTO

Francesca Musci, in bikini è davvero unica. Quanti ricordi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

LEGGI ANCHE -> Matrimonio a prima vista, a YesLife parla Francesca Musci: “È sempre un emozione…”

“ᗰᗩᒪIᑎᑕOᑎIᗩ ᑭOᖇTᗩᗰI ᐯIᗩ. Cercasi comprovate esigenze lavorative 🤣🤣Vai ragazze scatenate la vostra fantasia 🤣datemi qualche idea 🤣🤣” scrive Francesca a margine dello scatto che la ritrae in costume a Marina di Pietrasanta in Toscana. Bella come il sole illumina lo spazio intorno a sé con quel sorriso contagioso che la contraddistingue sempre e che il pubblico di “Matrimonio” ha imparato a conoscere in questi anni.

Occhiali scuri, costume bikini animalier su sfondo rosa shock, una bibita in mano e sabbia appiccicata al corpo. Questa è la spensieratezza che ricerca Francesca e che da un anno vorremmo tutti tornasse. Francesca nella foto mostra anche un meraviglioso fisico tonico, frutto di tanti allenamenti e una dieta bilanciata, due aspetti che lei promuove da sempre sulla sua pagina Instagram.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

I fan rispondono al suo appello nel trovare una scusa plausibile e scappare in vacanza: “Se le trovi vengo anche iooo!! 😍”, “Certifica che devi “selezionare “nuovi bagnìni /bagnine😜”, “Selezione di nuovi prodotti solari 🙌”. Molti like allo scatto in poche ore, vince la sua solarità e gioia anche in questi momenti difficili.