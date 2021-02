Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 febbraio: Salvo litiga con Angese

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 febbraio: mentre Salvatore si interroga sui sentimenti di Gabriella, Clelia prende una terribile decisione.

Le voci sulla gravidanza di Clelia si fanno sempre più insistenti e la capocommessa, spinta da Silvia, è sempre più propensa per prendere una decisione drastica. Nel frattempo si avvicina San Valentino. Gabriella sta per sposarsi, ma dopo aver etto la lettera di Salvatore ed averlo baciato, non è più certa dei suoi sentimenti per Cosimo. Anche Agnese è alle prese con problemi di cuore: dopo il ritorno in città di Giuseppe Amato, niente è più lo stesso per lei.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 febbraio: Clelia lascia Milano?

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Clelia deciderà di lasciare Milano. Sentendosi sopraffatta dalle voci nei suoi confronti, la ragazza farà le valigie, aiutata subdolamente da Silvia e dalla zia Ernesta che non vedono l’ora di vederla fuori dalla vita di Luciano. Nel frattempo le Veneri faranno un regalo a Carletto, credendo che l’agitazione della capocommessa sia legata ai problemi con il figlio.

Intanto, in vista di San Valentino, al Paradiso è stata posta una “panchina degli innamorati” dove i visitatori potranno fermarsi a fare foto.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Gabriella sarà sempre più in ansia all’idea di sposare Cosimo. Il suo sentimento di inquietudine sarà condiviso anche da Salvatore, il quale litigherà con la madre Agnese per il regalo di matrimonio da fare alla ragazza. Salvatore è convinto che Gabriella lo ami ancora e non sa come fermare per impedire che si sposi con un altro.