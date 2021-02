Michael Schumacher, il figlio Mick svela il più bel regalo mai ricevuto dal papà

Mick Schumacher, il figlio di Michael prossimo al debutto in Formula 1, svela il più bel regalo mai ricevuto dal papà: “Una coppa vinta da mio padre in una gara di kart”

Ha solo 21 anni, ma è determinato a seguire le orme del famosissimo papà. Mick Schumacher, figlio del campione Michael, è prossimo al debutto in Formula 1, e sembra aver intrapreso con entusiasmo la strada del noto pilota. Da oltre 7 anni, le condizioni di quest’ultimo vengono tenute sotto stretto riserbo. Michael, vittima di un incidente sugli sci, sta proseguendo la riabilitazione a casa, ma la famiglia non intende esprimersi in merito al suo stato di salute. Di recente, il giovane Mick ha fatto una dolcissima rivelazione su suo padre, parlando del regalo più bello mai ricevuto dall’ex pilota della Ferrari.

Mick Schumacher, il regalo più bello di papà Michael

Prossimo al debutto in Formula 1, Mick Schumacher ha svelato il più bel regalo ricevuto dal papà. “Una coppa vinta da mio padre in una gara di kart a noleggio – ha detto il giovane, proseguendo – Me la regalò quando avevo solo sei anni“. Il figlio del pilota, che sembra destinato a seguire le orme del padre, non nasconde la propria ammirazione nei confronti di quest’ultimo. “Lo considero il più grande trofeo che posseggo, e pensare che non l’ho neanche vinto io!“.

Mick, che a soli 21 anni è pronto a rubare la scena a Michael, lo descrive come il suo punto di riferimento, tanto nel lavoro quanto nella vita. “Sarà scontato, ma il mio idolo assoluto è lui!“, ha detto il giovane, che sembra apprezzare suo padre soprattutto per l’umiltà dimostrata. Nonostante, agli occhi di tutti, fosse un campione indiscusso, l’ex pilota non si montò mai la testa.

Suo figlio, che ha già le idee chiarissime sul proprio futuro, sembra nato per portare avanti la tradizione di famiglia. Mick, tuttavia, ha anche ammesso che, qualora non fosse riuscito a realizzare il suo sogno, sarebbe diventato un poliziotto o un vigile urbano. In questo modo, avrebbe comunque “lavorato con la velocità“.