La splendida attrice italiana pubblica un selfie su Instagram insieme ad una persona speciale: vediamo chi è…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

La Quattrociocche scrive: “Sono così fiera di te hai superato anche il Covid“.

E ancora: “Ti amo nonnina mia finalmente dopo mesi ti rivedo“.

In meno di mezz’ora il post è già virale, con più di 2.000 mi piace. Tra i commenti ricevuti (oltre 30), ci sono moltissimi complimenti, ad esempio: “Bella nonnina tua“, “Grande nonna“, oppure “Tanti auguri a questa super nonna“.

Nel selfie si mostra in tutta la sua semplicità, ma è proprio da questa che si vede la vera bellezza…e Michela ne ha da vendere!

Michela e nonna Silvia sono due splendide donne e la loro foto trasmette tanta forza, speranza e felicità.

Michela Quattrociocche e la sua battaglia più grande: “E’ un’ingiustizia!“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

Nel corso di una delle sue interviste, Michela Quattrociocche parla di un diritto per cui si batte da sempre: il matrimonio e le adozioni per le coppie LGBT.

Ecco le sue dichiarazioni: “Tutti devono avere il diritto di poter scegliere se sposarsi o meno. Tutti devono avere il diritto di scegliere se formane una famiglia o meno. Non posso pensare che sia qualcun altro a scegliere cosa è giusto e cosa non è giusto, per loro. E’ un’ingiustizia“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche)

E ancora: “Chi avverte le famiglie arcobaleno come una minaccia, ha una grande frustrazione interiore di fondo“.