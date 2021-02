Nancy Brilli ha illuminato il mondo dei social network pubblicando su Instagram una serie fenomenale di scatti in cui indossa una canotta estremamente sexy.

Nancy Brilli è sicuramente una delle attrici italiane più amate dal pubblico italiano. La nativa di Roma, nella sua immensa carriera, ha vinto il premio migliore attrice non protagonista ai David di Donatello del 1990 e ai Nastri d’Argento 1990 per la sua performance in ‘Piccoli equivoci’.

Nancy è particolarmente seguita sui social network: il suo account Instagram vanta ad esempio 174mila followers. La romana, poco fa, ha condiviso una serie di scatti pazzeschi in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e la sua avvenenza.

Nancy Brilli, canotta esplosiva: bellezza e sensualità

Nancy, poco fa, ha condiviso su Instagram una serie di scatti stupefacenti in cui indossa una canotta scollatissima. Nonostante un’età non più giovanissima, la romana continua a far sognare gli innumerevoli ammiratori. La classe 1964 è ancora una donna esplosiva e di grande fascino.

“Vi dico di certi meravigliosi abiti di scena. Dal bozzetto al costume possono passare settimane di lavoro, di prove, di infiniti minuscoli punti e ritocchi fatti a mano. Tessuti preziosi, rifiniture eccezionali. C’entri dentro e sei subito altrove, dalla parte del racconto, pronta per narrare una storia nuova. Fanno parte della magia di chi fa il mio lavoro, noi là sopra a fare l’incantesimo, voi là sotto a renderlo possibile. Il patto stupendo tra gli attori e il pubblico: crederete alle nostre favole e vi faremo stare bene. Sarà bellissimo tornare.“, ha scritto nel suo profondo messaggio riportato in didascalia. Il post ha già superato quota 3mila cuoricini.

Nancy, qualche settimana fa, condivise un video bellissimo in cui faceva una sfilata in un corridoio indossando un vestitino da capogiro.