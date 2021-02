WhatsApp, la truffa del codice colpisce ancora: come riconoscerla

WhatsApp trema ancora e cade di nuovo sotto le grinfie di una delle più classiche truffe. Questa volta presi di mira utenti in Emilia Romagna

Le truffe online sono sempre dietro l’angolo e muoversi nei meandri della rete non sempre è facile e scontato come ci può sembrare. Ce lo dimostra WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo che oggi ci permette di chattare e scambiate file di ogni tipo.

Sulla piattaforma ultimamente i raggiri sono molti, tra i quali quella del codice. A nulla pare siano valsi gli sforzi degli sviluppatori per mitigare il problema. I truffatori hanno colpito ancora, in Italia e precisamente in Emilia Romagna.

I numeri colpiti dalla truffa sono stati alcuni del piccolo comune di Santa Sofia, in Emilia Romagna appunto. L’allerta è partita proprio dal Comune che dalla sua pagina ufficiale ha allertato i suoi cittadini. Il sindaco è stato uno degli utenti colpiti oltre a molti altri che hanno segnalato il problema.

Ma come funziona la truffa del codice? Il fatto era successo anche a Orzinuovi, in Lombardia. Vediamo di cosa si tratta nello specifico.

WhatsApp, come funziona la truffa del codice

La truffa del codice di WhatsApp si svolge in modo molto semplice. La “vittima” riceve un messaggio, sms o WhatsApp appunto, con una domanda di aiuto che consiste proprio nell’inoltrare un codice di sei cifre appena ricevuto.

È una procedura comune per WhatsApp, viene adottata dalla piattaforma per questioni di sicurezza ogni qualvolta un account associato ad uno specifico numero cerca di entrare con un nuovo dispositivo ma in questo caso è una vera e propria truffa.

I truffatori con queste escamotage cercano di accedere al numero sperando che il proprietario cada nel tranello del codice. E se accetta il gioco è presto fatto. L’account del’app di messaggistica entra in possesso dei truffatori che si impadroniranno anche di altri numeri.