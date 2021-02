Grande Fratello Vip Italia, dopo il lutto esce dalla casa. Dayane Mello è uscita dopo la morte di suo fratello che è avvenuta nelle ultime ore

Dayane Mello è una delle concorrenti più amate di questo Grande Fratello Vip. Forte, carismatica e intraprendente, ha conquistato il pubblico per la sua tenacia e per la storia drammatica della sua famiglia che ha sempre attirato tanto affetto ed empatia da parte dei suoi fans che la seguono dall’inizio di questo percorso. E, a proposito della sua amata famiglia che l’ha sempre sostenuta in questi mesi, Dayane nelle ultime ore ha subito un lutto drammatico che l’ha portata a lasciare temporaneamente la casa più spiata d’Italia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi, Alba Parietti lo difende dal Grande Fratello: è guerra

Grande Fratello Vip, è scomparso il fratello di Dayane Mello: la concorrente esce dalla casa

Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2021

Dayane stamattina si è svegliata e ha raccontato ai suoi compagni della casa di aver sognato i suoi fratelli, Juliano e Lucas. Una strana coincidenza del destino, perché proprio in quel momento lo staff della sua pagina Instagram ha rivelato che il fratello di Dayane, Lucas, è scomparso. Questa notizia è stata comunicata in confessionale a Dayane dopo circa un’ora e la concorrente ha lasciato temporaneamente la casa più spiata d’Italia. Non si sa ancora se tornerà ma in ogni caso probabilmente non avrà la forza di accingere alle dinamiche di gioco e avrà solo bisogno di tornare dalla sua amata famiglia e stare insieme ai suoi fratelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nella casa hanno appreso della scomparsa del fratello di Dayane, nel frattempo lei ha deciso di ritornare per non affrontare questo lutto da sola in quarantena.