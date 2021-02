La Donatella, Silvia Provvedi il sorriso più bello dopo la tempesta-FOTO

Silvia Provvedi condivide una foto su Instagram che è colma di speranza, sorride alla fotocamera con sua figlia in braccio

La bella Provvedi condivide uno scatto dolcissimo sorride con la sua bimba in braccio anche lei sorridente. Due gocce d’acqua mamma e figlia, se il papà potesse vedere la meraviglia delle sue due donne andrebbe in estasi. Purtroppo però il compagno della Provvedi al momento sta scontando la pena per alcuni reati commessi in carcere. I due si scambiano lettere d’amore e messaggi a distanza. Lui ha visto la bimba solo appena nata.

Silvia Provvedi e la frase sulla felicità dedicata a sua figlia

La Provvedi condivide lo scatto con la sua bimba bellissima, sorridono e sono contente. Lei scrive una frase presa dal mitico Roberto Benigni per descrivere quello che prova ora. “La felicità cercatela, tutti i giorni, continuamente. Chiunque mi ascolta ora si metta in cerca della felicità. Ora in questo momento stesso, perché è lì. Ce l’avete. Ce l’abbiamo. Perché l’hanno data a tutti noi. Ce l’hanno data in dono quando eravamo piccoli. Ce l’hanno data in regalo, in dote. Ed era un regalo così bello che l’abbiamo nascosto come fanno i cani l’osso, che lo nascondono. E molti di noi lo fanno così bene che non si ricordano dove l’hanno messo. Ma ce l’abbiamo, ce l’avete.

Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima.Buttate tutto all’aria. I cassetti i comodini che c’avete dentro. Vedrete che esce fuori. C’è la felicità. E anche se lei si dimentica di noi, non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. Non bisogna mai aver paura di morire ma di non cominciare mai a vivere”. Parole sante come sempre quelle di Benigni. La Provvedi le condivide e le fa sue, lei che la felicità l’ha trovata in sua figlia nonostante stia sicuramente affrontando un periodo difficile a causa della lontananza del compagno. Ma quando uscirà potranno tornare ad essere la famiglia che erano e godersi il regalo dal cielo che è la loro bambina.