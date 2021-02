Lacrime per Giulia Salemi nella casa del GF, cosa è successo?

Giulia Salemi ha subito un crollo emotivo nella casa del Grande Fratello Vip in seguito a una dura lite: lo sfogo

Un’edizione che non risparmia colpi di scena quella del GF Vip. Emozioni, sentimenti ma anche liti, come quella che ha portato a un crollo emotivo Giulia Salemi. Tra le lacrime si sfoga con Marco Pretelli che la conforta, ed esprime il proprio punto di vista sullo scontro avuto con Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Cosa è successo?

Sono volate parole forti tra i tre: prima la discussione con l’influencer e poi con la modella brasiliana, che l’ha definita un “affamata di fama“. Non si sono risparmiati accuse, ma se i due si sono appoggiati vicendevolmente, a soffrirne è stata la Salemi, che non ha trattenuto la tristezza.

Lo sfogo di Giulia Salemi

Lontana l’epoca in cui si pensava fossero amiche Giulia Salemi e Dayane Mello. Indimenticabile la loro apparizione sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia del 2016, quando indossarono i due abiti coloratissimi ideati dallo stilista Matteo Manzini, ma soprattutto dotati di uno spacco inguinale che fece scandalo per diverso tempo.

Anzi, non solo non vi è la parvenza di amicizia: si sono scatenate proprio le fiamme. La lite che le ha coinvolte, insieme a Tommaso Zorzi, ha portato la bella Salemi a un crollo emotivo, scoppiando in un pianto addolorato.

Tante le accuse e i dissapori che hanno fatto scoppiare definitivamente lo scontro, e Giulia si esprime così tra le braccia di Marco Pretelli: “quello che è successo mi è rimasto addosso, troppa cattiveria, troppa. Insensibilità umana, da parte di entrambi. Si sono proprio accaniti nei miei confronti. Vorrei solo essere lasciata tranquilla, invece loro mettono benzina sul fuoco con lo scopo di ferirmi e distruggermi. Io non giudico nessuno, però qui è un crimine persino difendersi“.

Riuscirà a superare questo momento di sconforto e appianare la tensione con i due coinquilini? Intanto la fine si avvicina e presto scopriremo chi resterà.