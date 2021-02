Paola Iezzi sexy: il reggiseno non c’è, resta solo il vestito scoperto. Dea – FOTO

Paola Iezzi regala uno scatto seducente ai suoi fan. Forme sinuose in bella vista e un tocco d’ironia. Esplosione di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

La cantautrice milanese Paola Iezzi, classe 1974, ha una bellezza cristallizzata nel tempo. Diventata celebre negli anni ’90, quando in duo con la sorella Chiara costituiva il gruppo Paola e Chiara, ha fatto ballare i giovani di tutta Europa; lo loro hit, riadattate in inglese e spagnolo, sono divenute successi internazionali che hanno varcato i confini del nostro paese.

Non ha mai abbandonato il mondo della musica; Paola Iezzi è anche una disc jockey e affermata produttrice discografica italiana; ha, inoltre, una carriera in ascesa come star del web grazie al suo profilo Instagram.

L’ultimo scatto da lei pubblicato la vede in una mise seducente. Coperta da un top in vinile dal colore verde tiffany, la scollatura è ampissima, non lascia nulla all’immaginazione: le forme sensuali del suo seno sono in bella vista per la gioia degli ammiratori. Una coda alta come acconciatura e un trucco marcato che riprende i colori dell’outfit. Ironica in didascalia, mette le emoji di due mele verdi, come a richiamare il bel decollete sfoggiato.

Paola Iezzi. Una grande carriera alle spalle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

Paola Iezzi aveva come professore di latino e greco al liceo classico aveva un certo signor Roberto Vecchioni. Fu scoperta dal grande produttore discografico e talent scout, Claudio Cecchetto.

Il suo inizio la vede nelle retrovie come corista di un gruppo che ha fatto storia, gli 883. Il frontman, Max Pezzali, continua a mietere successi ancora oggi. Poi, in duo insieme alla sorella Chiara, arriva il boom.

La vincita a Sanremo Giovani con la canzone Amici come prima l’ha resa celebre. L’uscita negli anni di numerosi singoli e tormentoni hanno fatto ballare milioni di giovani. Vamos a Bailar (Esta vida nueva), A modo mio, Festival, sono alcuni dei loro brani più conosciuti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

Dopo un lento allontamento dalle scene in seguito allo scioglimento del duo con Chiara, Paola Iezzi non ha mai abbandonato il suo più grande amore, quello per la musica.

Recentemente ha continuato a produrre EP con collaborazioni di rilievo, l’ultima delle quali risale proprio al 2020 con M¥SS KETA.