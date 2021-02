Valentina Vignali: jeans a vita bassa, il resto è superfluo, pazzesca – FOTO

Con il ritorno ai primi anni duemila di Valentina Vignali nasce la necessità di sfoderare in tutto e per tutto il proprio fisico: “pazzesca!“

La modella e nota influencer, Valentina Vignali, inaugura quest’oggi un goliardico ritorno nel passato. Si tratta di un viaggio nel tempo nei primi anni del secolo corrente, un coming back verso le tinte pastello, gli elastici in ogni dove, la musica in primo piano, i top cortissimi e soprattutto i jeans a vita bassa. L’ultimo tassello sarà la chiave magica per accedere ad un’immagine di Valentina atipica, nostalgica ed immancabilmente, a ben dire dei suoi ammiratori: “pazzesca!“.

Valentina Vignali ed il #buongiornissimo negli anni 2000

La ventinovenne riminese ha deciso di rivivere una tappa della sua esistenza, un ritorno alle scuole medie, alla spensieratezza e ad una serie di elementi alla moda fondamentali per quegli anni. “Jeans a vita bassa, panza di fuori a febbraio e si esce a comandare come nel 2007 in terza liceo” esordisce in maniera ironica la stravagante cestista nella didascalia allo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram soltanto pochi minuti fa.

Oltre all’immediata ondata di like da parte dei suoi 2milioni di follower, si aggiungono alla lista anche una moltitudine di commenti a sostegno dell’intenzione di Valentina nel voler riportare il suddetto look vintage ai nostri giorni, e senza dimenticare di fare un lungo plauso al suo aspetto.

Dunque, tra un semplice ma non banale: “STUPENDA COME SEMPRE🔥💓” ed un più frivolo “con un fisico del genere sarebbe un peccato non mostrarsi“, Valentina si prepara per uscire dalla porta di casa. Con un sguardo al passato ed un dettaglio nell’abbigliamento che sembrerebbero poter tornare in voga più facilmente di quanto si possa credere.