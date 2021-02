Beautiful, anticipazioni prossime puntate: Thomas non è morto?

Beautiful, anticipazioni prossime puntate: è la fine per Thomas o il ragazzo troverà il modo di “tornare in vita” come sua madre tanti anni fa?

Hope è sconvolta: la ragazza è sicura di aver ucciso Thomas e non riesce a perdonarsi per il gesto che ha compiuto. Nonostante abbia rivelato tutto alla madre, non si sente affatto sollevata, ma anzi, ha come la sensazione che lei non la stia capendo. Brooke prende le difese di Hope in maniera acritica, sostenendo che ciò che Thomas le ha fatto passare in questi mesi è molto peggio di qualsiasi “incidente” lei possa aver causato. Per quanto possa essere orribile l’idea che Thomas sia morto, Hope deve andare avanti e non deve rivelare niente a nessuno. È più importante che torni dai suoi bambini e li cresca. Se dovesse finire in prigione, Douglas non solo si ritroverebbe senza un padre, ma anche senza una madre.

Ma Thomas è davvero morto? Le anticipazioni di Beautiful prospettano un colpo di scena.

Leggi anche -> Mina Settembre, anticipazioni quinta puntata 7 febbraio: l’agenda

Beautiful, anticipazioni prossime puntate: il ritorno di Thomas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: un matrimonio totalmente inaspettato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas tornerà a gran sorpresa sulle scene. Mentre Hope sarà in una stanza buia, intenta a piangere su una sua foto, Thomas comparirà dal nulla e la rassicurerà, dicendole che di sta bene. Hope sarà sconvolta e l’abbraccerà, sentendosi finalmente sollevata di un peso. Quando la ragazza gli chiederà come faccia ad essere vivo, Thomas affermerà che in realtà il liquido in cui è cauto non era acido ma acqua con del detergente, perché le vasche erano già state svuotate di tutto l’acido fluoridrico. Se non è tornato prima è semplicemente perché voleva impartire ad Hope una lezione: persino le persone con buone intenzioni, a volte, si ritrovano a mantenere dei segreti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Ma dalle anticipazioni sappiamo anche che il ritorno di Thomas non basterà a risolvere la crisi matrimoniale di Ridge e Brooke. La Logan, ignara del fatto che Thomas sia vivo, avrà già deciso di rivelare al marito tutto ciò che sa sulla morte di suo figlio. Ridge non la prenderà affatto bene.