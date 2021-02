Daydreamer anticipazioni 5 febbraio: Can e Sanem, complicazioni per il matrimonio. Dopo la proposta i due innamorati non ci stanno più nella pelle, ma le loro mamme causano problemi

Oggi pomeriggio andrà in onda l’episodio 116 della famosa serie turca Daydreamer che sta facendo sognare gli italiani. Dopo la puntata di ieri proseguirà la festa di primavera del quartiere. Per l’occasione, Can e Sanem sperano di poter affrontare l’argomento del matrimonio con le loro rispettive madri. Anche questa volta, però, il loro piano salta per un imprevisto.

Daydreamer, Can e Sanem vicini al matrimonio

Stavolta sarà lo zio Mihat a mettere i bastoni tra le ruote: sbuca dal nulla e impedisce ai due fidanzati di parlare alle loro famiglie e cominciare i preparativi delle nozze che sono sempre più vicine. Sono diverse ore, infatti, che Can e Sanem provano con le loro mamme per decidere la data e la location, ma entrambe sono troppo distratte e non sembrano intenzionate a mettersi al lavoro per organizzare il matrimonio dei sogni dei due ragazzi.

Tuttavia, Sanem intravede nella presenza di suo zio la possibilità di convincere Huma ad accettare il matrimonio e riconciliare una volta e per tutte le loro famiglie. Tra i due, infatti, sembra esserci del feeling.