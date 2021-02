Maradona, sparito il suo anello preferito: sotto accusa la figlia Gianinna

L’anello preferito di Diego Armando Maradona, un diamante blu, sarebbe sparito subito dopo la morte del campione e si punta il dito verso la figlia Gianinna

Non c’è pace per Diego Armando Maradona scomparso lo scorso 25 novembre in circostanze ancora tutte da accertare. Ad accendere ulteriormente le polemiche arriva ora la sparizione di un costosissimo anello tra i gioielli preferiti del Pibe de oro. Il prezioso oggetto era spesso indossato dal campione ed era un dono ricevuto in Bielorussia dopo essere stato nominato presidente onorario della Dinamo Brest. A quanto pare il suo valore si aggirerebbe intorno ai 300 mila euro. Secondo il giornalista Luis Ventura al momento della scomparsa di Maradona l’anello si trovava nella cassaforte che Diego aveva sotto il letto. Al momento del diamante blu incastonato non si avrebbe però nessuna notizia. Secondo l’avvocato Mario Baudry che è il legale dell’ultimogenito del campione, Dieguito Fernando, l’anello sarebbe stato preso da Gianinna Maradona.

Il mistero sulla scomparsa dell’anello di Maradona

L’avvocato di Dieguito Fernando sembra non avere nessun dubbio sulla “colpevolezza” di Gianinna e parla anche di alcune testimonianze che potrebbero avvalorare la sua tesi. A quanto pare la cuoca di Maradona gli avrebbe riferito di aver consegnato l’anello ad una delle figlie. Ci sarebbero addirittura anche dei video che mostrerebbero l’assistente del Pibe de oro mettere l’anello nell’auto di Gianinna. Tali dichiarazioni hanno immediatamente acceso gli animi della secondogenita di Maradona che ha affidato la sua rabbia ad un post pubblicato su Twitter.

Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) February 4, 2021

Sul popolare social network ha infatti lanciato una serie di tweet in cui addirittura denuncia che se venisse uccisa a causa di un anello che non ha mai avuto sono tutti complici. A pochi mesi dalla scomparsa del più grande calciatore di tutti i tempi quindi la famiglia Maradona sembra prepararsi ad una dura battaglia legale per l’eredità.