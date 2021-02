I Soliti Ignoti, Alessandra Mussolini nel pallone: “E’ disperata”

Alessandra Mussolini, che ha partecipato proprio ieri a “I Soliti Ignoti”, non è riuscita a portare a casa il risultato. La concorrente, completamente nel pallone, ha perso tutto nell’ultima fase del gioco

“I Soliti Ignoti“, programma televisivo condotto da Amadeus, ha scelto di dare il via ad un’iniziativa benefica, per contribuire alla lotta contro il coronavirus. Ogni sera, a partecipare come concorrenti sono dei personaggi famosi, che hanno il compito di racimolare una cifra da devolvere in beneficenza, ad enti diversi a seconda delle puntate. Ieri sera, toccava ad Alessandra Mussolini ricostruire le identità degli ignoti, così da guadagnare una somma di cui avrebbe potuto usufruire l’ospedale Spallanzani di Roma. La politica, tuttavia, non è sembrata particolarmente lucida ai telespettatori, specialmente nella fase finale del gioco. A causa di un errore fatale, la Mussolini non è riuscita ad accaparrarsi il montepremi.

Alessandra Mussolini, disastro a I Soliti Ignoti: “E’ disperata”

La scorsa puntata de “I Soliti Ignoti” ha visto il fallimento di Alessandra Mussolini, che non è riuscita ad assicurarsi una somma da devolvere all’ospedale Spallanzani. La concorrente, giunta alla fase finale del gioco, doveva identificare il parente misterioso ed associarlo ad uno degli ignoti presenti in studio. Dopo aver richiesto il grado di parentela e l’eliminazione di quattro identità, la politica si è anche avvalsa dell’aiuto del binocolone.

L’ex ballerina di “Ballando con le Stelle”, dopo aver effettuato la propria scelta, non è stata colta dal “dubbione”, che le avrebbe permesso di tornare sui suoi passi un attimo prima della verità. Convinta di aver fatto la scelta giusta, la Mussolini è rimasta di sasso quando Amadeus le ha svelato il suo errore.

“Ma come, la figlia dell’ignoto numero 7?“, si è chiesta Alessandra, affranta per non essere riuscita a guadagnarsi la cifra tanto agognata. Lo stesso presentatore, notando la delusione della concorrente, ha cercato di sdrammatizzare con queste parole: “E’ disperata“.