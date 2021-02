Avere un animale domestico: perché dovreste adottarne almeno uno

Siete indecisi se prendere o meno nella vostra casa un animale domestico? Ecco spiegati i motivi per cui non dovreste avere dubbi

Decidere di prendere un animale domestico e aprire la vostra casa a un piccolo essere che dipenderà in tutto e per tutto da voi non è una scelta semplice. Di sicuro non va presa a cuor leggero. Non stiamo parlando di oggetti inanimati di cui possiamo disfarci quando non ne abbiamo più bisogno. Sono essere senzienti, che provano emozioni: affetto, attaccamento, dolore, tristezza.

Consapevoli delle vostre responsabilità in termini di spazio, tempo e (perchè no) anche economiche, prendere con voi un animale domestico potrebbe essere la svolta che non solo vi cambierà la vita, potrebbe addirittura salvarla.

I motivi per cui dovreste scegliere di avere un animale domestico

Se avete dei bambini, accogliere in casa un animale domestico potrebbe essere un unico e fantastico espediente educativo. I vostri figli imparerebbero in fretta il significato più profondo della parola responsabilità. Capirebbero meglio l’importanza dell’igiene e di tenere pulito l’ambiente, della cura della salute del proprio nuovo “amico”, dell’indispendabilità del gioco ma anche delle regole, del rispetto degli spazi, della socialità e, nel lungo termine, anche il senso del distacco e della morte. Gli animali sono un ottimo ”strumento” di psicoterapia infantile.

Tuttavia, non sono un intrattenimento per la famiglia ma possono diventare un elemento di unione se ogni membro contribuisce al benessere del nuovo arrivato.

Vivete da soli? Pensate quale compagnia possa essere un animale domestico. Essere impegnati nei suoi bisogni quotidiani può rappresentare un incentivo che si tradurrà in un benessere generale anche della persona che se ne prende cura. Adottare un cane, per esempio, ci spinge ad uscire a fare delle passeggiate, a tenerci in forma e anche a socializzare.

Un animale domestico non guarda il conto in banca, non ha interesse nella marca della vostra auto o della firma sui vostri vestiti. Chiede solo amore e ne restituisce incondizionatamente a iosa. Persone in stati depressivi hanno riferito quanto benessere abbiano trovato nell’avere accanto un gatto, cane, coniglietto, uccellino, ecc che tenesse loro compagnia.

Se ci sono portatori di handicap come si fa? Pensate ai cani guida per una persona cieca oppure alla pet therapy per i bambini autistici. E’ una risposta sufficiente? Noi crediamo di si. Adottate un animale domestico e vi farete il regalo più bello della vostra vita.