Elenora Pedron, bellissima distesa al sole e vicino al mare: pensiero stupendo – FOTO

Eleonora Pedron fa ingelosire i follower in quarantena con uno scatto nel “grembo” di Madre Natura, tra sole, mare e… pensieri stupendi

Conosciuta come una dell attrici e showgirl più amate del mondo dello spettacolo, Eleonora Pedron ha fatto colpo su se stessa e nle cuore dei fan che la seguono di continuo. L’ex Miss Italia 2002 ha incentivato il pubblico delle grandi occasioni, eseguendo uno scatto fulmineo a contatto con la natura.

Uno septtacolo incontenibile per i follower di Instagram, dove spende la maggior parte del suo tempo a sbracciare le maniche per farsi bella e non solo. Eleonora con il tempo ha dimostrato di essere anche di essere in ottimo rapporto con la sensualità più pura e determinata.

Ogniqualvolta si rende protagonista sul web, tra selfie accattivanti e “coccole” in famiglia, i fan riescono sempre a guardare il meglio di lei. Con quel fisico da capogiro che fa innamorare a prima vista

Eleonora Pedron, sexy esposizione ai “quattro venti”: bellezza marina

Tra le dive di Instagram che ogni giorno dando un senso alle giornate dei fan, vi è senz’altro, l’ex Miss Italia 2002, Eleonora Pedron. La showgirl ogni giorno si espone a prove di bellezza naturali, che dimostrano tutto il loro fascino e una grandezza celebrativa, come nel lontano passato, durante la partecipazione al concorso.

Oggi la Pedron ha una famiglia a cui pensare, ma lo stesso pensiero trova sempre uno spiraglio di libertà quando dedica del tempo a se stessa. Dopo una giornata trascorsa a fare la mamma a 360 gradi, Eleonora si ritaglia un pò di relax vicino al mare.

Nella didascalia del post recita: “Il mare d’inverno è un concetto che il pensiero non considera”. Si tratta del monito di una sognatrice costante, che rinnova la propria bellezza “acqua e sapone” anche quando le stagioni poco miti e rigide non permettono di fare questo passo.

Un pensiero stupendo per lei e i fan, meravigliati dalla distesa sexy sul bordo del litorale. Eleonora ha ancora una volta colpito tutti, a “freddo”, con il suo fascino luminoso e senza pregiudizi