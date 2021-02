L’ex gieffina Elisa De Panicis pubblica una foto di un servizio fotografico senza maglietta: una bomba di sensualità!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

Nella didascalia Elisa scrive: “Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world“. Che tradotto significa: “Ama prima te stesso e tutto il resto si allinea. Devi davvero amare te stesso per fare qualcosa in questo mondo“.

La De Panicis indossa una giacca aperta, con sotto solamente un reggiseno in pizzo color carne: super divina!

L’espressione del volto e la posa rendono l’atmosfera ancora più piccante: un tocco in più di sensualità!

Il post, in meno di un’ora, ha già più di 3.000 mi piace e 30 commenti!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Elisa De Panicis e il video provocante in intimo che fa impazzire il web-VIDEO

Elisa De Panicis racconta di alcune proposte indecenti ricevute: “Ho voltato le spalle!“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Elisa De Panicis lato B completamente in primo piano su Instagram-FOTO

Durante una delle sue interviste, Elisa ha raccontato alcune delle proposte indecenti che ha ricevuto nella sua vita: “In Italia l’uomo mostra la sua virilità con i soldi per poterti conquistare. All’estero sono più sfacciati, ma meno aggressivi. La situazione più brutta? Da ragazzina lavoravo in una galleria d’arte e il proprietario mi ha detto: “Ti do più soldi ma devi essere posseduta da me”. Sono fuggita“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Gold (@elisadepanicis)

E ancora: “Pochi giorni fa mi si avvicina un tipo e mi fa: “Lo vuoi quel gioiello” indicando una gioielleria. Ho voltato le spalle“.