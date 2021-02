Striscia la notizia: il suo “genietto” del web viene colpito da trappola online

L’esperto in digitale di Striscia la Notizia, è stato colpito da una truffa online. Al tg satirico di canale 5 ha fornito alcune indicazioni per non cadere nelle trappole digitali sempre più diffuse.

L’esperto in web di Striscia la Notizia è finito nella trappola delle truffe online. Si tratta di Marco Camisiani Calzolari. Definito da Iacchetti come “un genietto”, Camisiani è stato protagonista di una raggiro sul web. Un profilo falso è stato creato per poi inviare ai suoi follower un messaggio in cui era contenuto un link. Cliccando a questo indirizzo gli utenti erano rendirizzata a una vincita economica finta dietro la quale si celava una truffa.

Spinto dalla spiacevole situazione che l’ha coinvolto l’esperto di marketing si è rivolto al pubblico di Striscia mettendolo in guardia sui pericoli che si celano dietro a questi raggiri. In particolare è necessario stare alla larga dai profili fake dei vip. Questi potrebbero essere creati ad hoc per intraprendere le truffe.

Camisani: genio del web di Striscia, porta il digitale in tv

51 anni, Camisani lavora a Striscia la Notizia dal 2017. Nello scorso intervento ha comunicato una serie di indicazioni per distinguere un profilo vero da uno falso. In primo luogo bisogna verificare se è presente la spunta blu a fianco del nome del personaggio che ne certifica la notorietà. Nel servizio inoltre l’esperto ha fornito anche dritte sui comportamenti da tenere nel caso si incappi in situazioni di furto d’identità online.

Marco è docente, divulgatore, consulente e scrittore. Ogni settimana, per un totale di tre sere, si collega da Londra con lo studio di Striscia parlando del mondo del web. Sono 25 anni che Camisani si occupa di digitale. Autore di svariate pubblicazioni collabora con importanti aziende dagli anni novanta.

Dai vestiti digitali, alle nuove applicazione, alle truffe, al mascheramento dei finiti influencer, tanti i temi toccati nella sua rubrica di Striscia.