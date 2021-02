L’esplosione dell’ordigno sul bordo della strada, ha seminato il terrore per la città, luogo d’incontro dei leader politici.

Attentato a Dusa Mareb, capitale dello stato di Galmudug, al centro della Somalia, questa domenica, 7 febbraio. Secondo quanto riporta Arab News, l’ordigno è stato posizionato sul ciglio di una strada della città, punto d’incontro dei leader politici per decidere sulla data delle prossime elezioni di lunedì. Il gruppo terroristico di Al Shabaab ha appena rivendicato l’attacco. Secondo i rapporti ufficiali della polizia locale, l’esplosione ha provocato 12 morti, tutti agenti che lavoravano per l’Agenzia nazionale di Intelligence e sicurezza. Tra le vittime c’è anche Abdirashid Abdunur, il capo della National Intelligence and Security Agency a Dhusamareb, ha riferito l’agente di polizia Mohamed Ahmed.

La crisi politica della Somalia

Secondo gli analisti, gli integralisti islamici hanno sfruttato le condizioni di profonda crisi dello Stato africano orientale. Difatti, la situazione politica attuale della Somalia non è critica e a causa della mancanza di risorse e di problemi di sicurezza, la Repubblica Federale del corno d’Africa non utilizza un sistema di voto diretto. Viceversa, la selezione dei legislatori, che a loro volta eleggono il presidente della nazione, è presieduta da 51 collegi elettorali selezionati dai leader dei clan eleggono i legislatori che a loro volta eleggono il presidente. Il rinvio delle elezioni è dovuto alla mancata adesione collettiva sulla composizione dei collegi e della commissione elettorale.

Secondo il presidente locale, i leader d’Oltregiuba e Puntland sono i principali responsabili dello stallo politico: i leader sono accusati di politica a interesse del Kenya.

Fonte Arab News