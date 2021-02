Il giovane di 20 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in un parcheggio mentre stava girando il video.

Tennessee man shot and killed after ‘prank’ robbery goes wrong https://t.co/K4jNdwhcmJ via @upi. Are people really this STUPID with all that is going on in this country today Really

— J.R. (@JRREV2) February 7, 2021