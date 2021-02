Chi è la moglie di Obama? Tutto su Michelle, l’ex padrona della Casa Bianca

Chi è davvero Michelle Obama? Tutto sull’ex First Lady della Casa Bianca, moglie di Barack Obama

Per otto anni, l’ex First Lady della Casa Bianca ha affiancato suo marito Barack Obama nella guida degli USA, lasciando un’immagine senza dubbio positiva al popolo americano. All’anagrafe Michelle LaVaughn Robinson, la donna conobbe il suo attuale marito nel 1989, lavorando come avvocato associato in uno studio di Chicago. All’epoca, l’ex Presidente svolgeva un periodo di stage. La Robinson vanta inoltre di un ulteriore titolo: è stata infatti la prima donna afroamericana a ricoprire il ruolo di First Lady. Nel periodo della presidenza di Barack, Michelle ha messo da parte la propria carriera da avvocato per affiancare il marito nei vari incarichi istituzionali.

Scopriamo di più su una delle personalità più influenti d’America.

Michelle Obama, tutto sull’ex First Lady della Casa Bianca

Nata a Chicago nel 1964, Michelle LaVaughn Robinson intraprese gli studi da avvocato laureandosi presso la prestigiosa facoltà della Harvard Law School. La carriera lavorativa dell’ex First Lady ha inizio presso la società di avvocatura Sidley Austine. Proprio in questa sede, nel 1989, conobbe il futuro marito Barack Obama: l’uomo, che all’epoca svolgeva uno stage all’interno dello studio, la sposò tre anni dopo, nel 1992.

La coppia ha avuto due figlie: Malia Ann, nata nel 1998, e Natasha, nata del 2001. La carriera di Michelle prosegue poi nel contesto universitario, dove l’avvocato ha modo di collaborare con svariate facoltà nell’ambito di affari comunitari e temi legati a problematiche sociali. Nel periodo in cui il marito ricoprì l’incarico di Presidente degli USA, Michelle divenne una delle donne più influenti del panorama mondiale.

L’ex First Lady è stata più volte menzionata dalle riviste quale emblema di raffinatezza ed eleganza. Nel 2008, la rivista People la incluse nella lista delle “persone meglio vestite”, citandone il look “classico e sicuro“.