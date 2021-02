La meravigliosa attrice Monica Bellucci si scatena vestita di sola pelle, lo scatto fa subito il pieno di like: “che bomba!”

Monica Bellucci (Getty Images)

La meravigliosa attrice di origini umbre, Monica Bellucci, esordisce nella giornata di oggi in uno scatto che fa perdere la testa ad una miriade di suoi ammiratori. Pubblicato su Instagram soltanto pochi minuti fa ha già raggiunto la bellezza di oltre 34mila like. L’irresistibile Malèna di Giuseppe Tornatore a distanza di anni continua a rapire grazie al suo carisma senza fine.

Il carisma senza fine di Monica Bellucci vestendo la Jumpsuit di Barbara Bui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Nella didascalia all’instantanea, in cui Monica appare in un completo in pelle incredibilmente elegante, sono state elencate da lei alcune informazioni fondamentali riguardo ad i creatori della completa mise en place. Si evince inoltre un look leggermente differente rispetto ai mesi scorsi. Da notare il suo taglio di capelli leggermente più corto, la frangetta non troppo corta che cade sull’ampia fronte e qualche sfumatura di ramato per terminare l’opera d’arte.

“New Capture for @cartier 2021 @thiemosander Stylist @barbarabuiofficial Jumpsuit @barbarabuiofficial Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale Image Agent @karinmodels_official“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Una descrizione nei minimi dettagli da parte dell’attrice che sembra sottolineare l’impegno di ogni singolo membro del team che ha realizzato il servizio fotografico di successo. Tra i commenti dei fan, ad una Monica in tuta invernale ed elegante firmata dalla stilista francese Barbara Bui, sembra primeggiare un semplice ma efficace: “che bomba!“.