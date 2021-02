Adottare un cucciolo: ecco cosa non deve mancare

Avete deciso di adottare un cucciolo di cane? Allora ecco tutto l’occorrente che non deve mancare prima di accoglierlo nella vostra dimora.

Se avete preso la decisione di allargare la vostra famiglia facendo entrare al suo interno un cucciolo di cane allora, oltre a continuare ad essere entusiasti per la nuova ed entusiasmante avventura, è necessario che abbiate ponderato abbastanza anche le responsabilità che questa scelta comporta. Adottare un animale, specie se questo è ancora un cucciolo, richiede molte cure ed attenzione. E soprattutto il giusto bagaglio di oggetti a cui il nuovo arrivato non potrà propri fare a meno. Scopriamo insieme quali sono.

Adottare un cucciolo: le sue 10 necessità insostituibili

In primis vi sarà utile scegliere il luogo giusto dove disporre la cuccia che dovrà essere il confortevole rifugio del vostro cane. L’aggiunta di alcune coperte potrebbe essere utile a farlo sentire ancora più a suo agio. Poi vi serviranno almeno un paio di ciotole, per il cibo e per l’acqua. Ne esistono di diverse tipologie e materiali, così come le dimensioni da adattare alla statura della new entry. L’attività ludica è di fondamentale importanza per far si che il vostro cucciolo cresca sano e spensierato, perciò procuratevi anche una serie di diversivi per il suo divertimento. Attenzione però che tali giochi siano adeguati alla loro età.

Un altro dettaglio da non sottovalutare è quello del microchip o della medaglietta per identificare l’animale in caso di smarrimento, la prima scelta è generalmente quella più sicura e consigliata. Allo stesso modo non può mancare il guinzaglio adatto per portarlo a spasso in sicurezza, ugualmente è preferibile il modello che dà la possibilità di regolare la sua lunghezza. Per i tragitti più lunghi o viaggi importanti potrete acquistare invece il trasportino.

Procuratevi poi una serie di prodotti per al cura della sua igiene: dopo la vaccinazione procedere con il lavaggio e perciò utilizzate dello shampoo o lozioni delicate e funzionali. Infine le ultime tre necessità non sono di natura materiali ma dipendono esclusivamente dalla vostra persona: donategli amore quotidianamente, un confronto con altri esemplari e una buona educazione (meglio se eseguita da un addestratore professionista).