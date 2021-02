Alena Seredova, lo sguardo perso e ti perdi nel suo: bellissima FOTO

Cosa fa ultimamente l’attrice Alena Seredova? Si gode i suoi bimbi e il suo compagno, ma a lavoro cosa sta combinando? Scopriamolo dalle foto

Modella e attrice ceca, Alena Seredova con la sua bellezza ha conquistato il pubblico internazionale e il cuore di Gigi Buffon, il suo ex marito dal quale ha avuto due figli che oggi sono diventati i fratelli maggiori di Charlotte, la bambina nata dalla sua attuale storia d’amore con l’imprenditore Alessandro Nasi. Di una semplicità unica, la donna ultimamente non è più apparsa in televisione e molti fan si stanno chiedendo cosa sia successo. Ha forse abbandonato la sua carriera di attrice?

Alena Seredova: c’è qualche indizio nelle foto?

L’abbiamo conosciuta al cinema con Christmas in love, Un’estate ai caraibi e Una valigia sul letto, poi in televisione con Camera Caffè, Le Iene e Torno Sabato. Ma attualmente cosa fa la Seredova? Secondo il gossip, la donna ha abbandonato per un po’ le telecamere e i riflettori, dedicandosi completamente alla sua famiglia. Per il momento è quindi una mamma a tempo pieno e trascorre il suo tempo con i figli tra passeggiate e casa. Su Instagram infatti non mancano foto che immortalano questi momenti, i fan sono tanti quasi seicento mila, e la supportano con commenti e like.

Bella come sempre, Alena passeggia per le vie di Torino. Il suo sguardo è puro e la donna non ha bisogno di filtri o trucchi per mostrarsi ai fan. Semplicità e naturalezza sono le sue qualità e l’hanno resa unica e inimitabile.