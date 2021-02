Che Dio ci aiuti, anticipazioni 11 febbraio: Nico, Ginevra, Monica ed Emiliano sono pronti per un’uscita a tre. Suor Angela indaga su Erasmo.

Nelle ultime puntate di Che Dio ci aiuti abbiamo visto che Suor Angela è sulle tracce del suo passato. La religiosa ha creduto per un po’ di tempo che Erasmo fosse suo figlio, ma adesso i suoi sospetti si indirizzano su un altro tipo di legame di sangue. Nel frattempo Nico ed Emiliano si sono palesemente “sfidati” ad una gara di ballo per attirare l’attenzione di Monica. Il legame tra Nico e Ginevra sembra star attraversando un momento davvero critico. Azzurra, invece, dubita della sua vocazione e cerca di aiutare Penny come può.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 11 febbraio: Nico sempre più indeciso

Dalle anticipazioni di Che Dio ci aiuti scopriamo che Suor Angela e suo padre Primo avranno un forte sospetto. È possibile che Erasmo sia il fratello della religiosa? Per chiarire questi dubbi, i due si mettono sulle tracce di Vanessa. Ma anche Erasmo sta indagando per conto suo. Nel frattempo Monica si allontana sempre di più dalla piccola Penny. I suoi pensieri sono tutti concentrato sul legame che sta nascendo con Emiliano. Azzurra, notando che la bambina è infelice, cecherà di riavvicinarle. La cena a quattro tra Nico, Ginevra, Monica ed Emiliano invece non va come sperato.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che il passato di Suor Angela sarà presto svelato: la suora è, effettivamente, la sorella di Erasmo. Il ragazzo, tuttavia, non sembra prendere bene la cosa. Nel frattempo, Ginevra si allontana dal convento per fare chiarezza tra i propri sentimenti. Mentre la ragazza pensa ad Erasmo, Monica e Nico sembrano ritrovare la loro vecchia chimica.

Che Dio ci aiuti andrà in onda su Rai 1 alle ore 21.25. Continuate a seguire le nostre anticipazioni per ulteriori dettagli sulla puntata di giovedì 18 febbraio.