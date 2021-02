Isabella Tovaglieri, incanta lo studio di Mattino Cinque in versione animalier – FOTO

L’Eurodeputata Isabella Tovaglieri ha affascinato lo studio di Mattino Cinque, elegantissima ma con un tocco maculato davvero grintoso

Classe 1987 e una grinta da vendere per l’Eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri che si è presentata in studio a “Mattino Cinque” per discutere con altri delegati dei partiti l’imminente votazione del Governo Draghi e la scelta strategica dei ministri.

“È sempre un’emozione poter intervenire dagli studi di un’emittente televisiva nazionale. Collegata con tantissimi telespettatori, di fronte a una crisi senza precedenti e a un quadro politico quanto mai complesso e instabile”, ha scritto Isabella nella sua pagina Instagram a commento dei due scatti che la ritraggono. In uno un collage di screenshot direttamente dalla trasmissione, mentre nel secondo un selfie prima di scendere in campo e immergersi nel battibecco mediatico.

Lei però ha davvero conquistato per il look sfoggiato, abito accollato fino al ginocchio animalier e blazer nero. Eleganza pura che però non è passata inosservata ai molto, incantati anche dai profondi occhi verdi che la donna sfoggia con grande fascino.

Isabella Tovaglieri, chi è l’Eurodeputata della Lega

Nata e cresciuta a Busto Arsizio, nella sua biografia web che la descrive, apprendiamo che fin giovanissima ha ereditato dal nonno Giancarlo la passione per la politica. Dopo la laurea in giurisprudenza alla Cattolica, a soli 24 anni entra nel Consiglio comunale di Busto Arsizio, nel 2016 è in carica per l’assessorato strategico legato all’Urbanistica, Edilizia pubblica e privata e l’anno successivo diventa vice sindaco.

Nel 2019 si candida alle elezioni europee nella circoscrizione Nord-Ovest e vince. Isabella scrive: “Sono una donna che ama mettersi in gioco, determinata e motivata. Queste caratteristiche, oltre al sostegno dei miei compagni di partito e alla fiducia degli elettori, mi hanno portata al Parlamento europeo con 32.372 voti di preferenza”.

Lei è anche membro sostituto della Commissione IMCO, acronimo di Mercato interno e protezione dei consumatori. Ma queste responsabilità non le hanno fatto dimenticare da dove è partita e ciò che è come donna:

“Non dimentico mai da dove sono venuta e continuo ad amare e difendere il mio territorio. Sono l’unica eurodeputata italiana eletta nella provincia di Varese: è una grande responsabilità che mi impegna ad ascoltare tutti i cittadini per affrontare e risolvere i problemi che interessano la mia comunità”.