Martina Stella, cambio scarpe diventa uno spettacolo per adulti, fondoschiena mostruoso – FOTOGALLERY

Il cambio scarpe di Martina Stella si tramuta inaspettatamente in un siparietto bollente: il fondoschiena dell’attrice cattura i “likes” dei followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Impossibile non rimanere folgorati dalla bellezza di Martina Stella. L’attrice, lanciata da “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, si distingue sempre per l’avvenenza e la femminilità che contraddistinguono ogni suo scatto. Il profilo Instagram della modella, che annovera circa 500mila seguaci, è costellato di “likes” e commenti. Tra una lingerie e una posa da vera diva del cinema, Martina sa sempre come stupire gli utenti. Non poteva essere da meno l’ultimo post condiviso dall’attrice. La Stella, sdraiata nel letto, sembra indecisa sulle scarpe da indossare, ma la visuale è davvero da urlo. I followers, estasiati, sono rimasti a bocca aperta di fronte allo spettacolo del suo fondoschiena.

