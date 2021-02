The Kolors, Stash pubblica il primo filmato con la figlia appena nata VIDEO

The Kolors, Stash pubblica il primo filmato con la figlia appena nata. Il cantante ha pubblicato un video con la piccola Grace, nata alla fine di dicembre

Stash dei The Kolors è sicuramente uno dei cantanti più amati degli ultimi anni. Ha esordito ad Amici di Maria De Filippi insieme alla sua band, dove ha avuto modo di farsi conoscere e portare uno stile innovativo in Italia. Da lì la loro carriera è stata tutta in discesa e il volto di Stash lo abbiamo visto nuovamente nel programma di Maria, come docente e giudice del programma più amato della televisione italiana.

Stash dei The Kolors con la figlia Grace nata da pochi mesi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

Lo scorso anno è tornato ad Amici per una sfida insieme ad altri vip che hanno fatto il programma nel corso degli anni e proprio in quell’occasione ha rivelato che sarebbe diventato papà. La notizia l’ha ricevuta tra una puntata e l’altra e non ha potuto fare a meno di condividerla con quelle persone che oramai per lui sono come una famiglia. E così a dicembre è nata Grace: la piccola ha conquistato subito tutto l’amore del suo papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

Proprio la settimana scorsa è stato ospite ad Amici e ha raccontato che sta dormendo poco a causa della piccola, ma che le ore di sonno sono compensate da tanto, tantissimo amore.