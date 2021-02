Addestramento: come far imparare al vostro cane i comandi più semplici

Ecco uno stratagemma molto utile per far impararare al vostro cane alcuni tra i comandi più semplici: scopri l’addestramento fai da te.

Non tutti coloro che posseggono un cane decidono di farlo addestrare dai professionisti nel settore, alcuni per ragioni puramente economiche, altri perché sottovalutano l’importanza di fornire loro una solida educazione. Eppure se armati di una giusta dose di pazienza potrete tranne numerosi benefici da semplici azioni che trasmetteranno all’animale da compagnia delle regole fondamentali per un comportamento corretto. Eccovi alcuni preziosi consigli per rendere il rapporto con il vostro cane più divertente e in alcuni casi sicuramente più immediato.

Leggi anche —>>> “Il mio cane tende a stare a pancia in giù”: i 3 veri motivi

Addestramento: i comandi essenziali per vivere più serenamente la loro quotidianità

Potrebbe interessarti anche —>>> Il tuo cane ti fissa? Ecco il vero motivo del suo sguardo

“Seduto“: per insegnare al vostro cane a stare seduto armatevi di un premio, meglio per lui se si tratti di una leccornia, e tenetelo fra le mani. Lasciate pure che annusi e poi chiudete il pugno contenendolo. Posizionatevi di fronte a lui in modo che capisca ed attenda il premio. Allora pronunciate l’imperativo seduto preceduto dal suo nome. Fate attenzione che mantenga la concentrazione e nel frattempo tracciate un percorso immaginario con le braccia verso le spalle dell’animale oltrepassando parallelamente la sua testa. Non è un tentativo semplice, eppure finché non si siederà continuate a ripetere questo procedimento. Quando finalmente seguirà l’ordine date subito lui il premio ed accompagnatelo ad un complimento ( es: bravo). Attenzione: per ogni ordine usate sempre la stessa parola.

“Sta buono!“: per evitare incomprensioni, che tu non comprenda ciò che desidera o semplicemente che faccia qualcosa che non deve, dopo avergli insegnato a stare seduto insegnategli a calmarsi ed a saper attendere. Dopo averlo fatto sedere posizionatevi di fronte a lui, fategli indossare il guinzaglio e dopo aver pronunciato il suo nome, con la mano aperta verso di lui, dite: buono.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Se dopo una decina di secondi non si muoverà allora ricompensatelo, inizialmente con un premio e poi man mano con una carezza. Ripetete più volte l’azione per essere sicuri che l’abbia memorizzata. Talvolta potrete provare a scoprire se vi ascolta anche se siete ad una distanza maggiore.