Grande Fratello Vip, Andrea Zenga, c’è un futuro con la sorella di Zelletta? Lui rompe il silenzio. Ieri sera in puntata i due hanno avuto modo di incontrarsi dopo i tweet della scorsa volta

Durante la puntata andata in onda la scorsa sera su Canale Cinque, Andrea Zenga ha avuto finalmente modo di incontrare la sorella di Andrea Zelletta: Alessia. La ragazza, che è stata fidanzata per dieci anni, si è lasciata da poco e durante la scorsa settimana si è lasciata andare ad alcuni commenti di apprezzamento sul concorrente della casa del Grande Fratello Vip.

Andrea Zenga incontra la sorella di Andrea Zelletta: dopo la puntata parla di lei

Alessia ha incontrato Zenga durante la scorsa puntata e gli ha rivelato di essere molto attratta da lui. Suo fratello, contrariato, è intervenuto e ha esternato tutta la sua gelosia in merito. Dopo l’incontro, tutti i ragazzi si sono riuniti in veranda e Zelletta ha rivelato di non aver mai visto sua sorella così intraprendente con un uomo anche perché è stata fidanzata per lunghi dieci anni. Quando Dayane ha chiesto a Zenga cosa ne pensa, lui ha risposto: “Sì, è una bella ragazza, ma non è il mio tipo“.

“Il mio tipo di ragazza è diverso, non ha così tanto carattere e personalità” ha continuato Andrea. “A me piace la ragazza timida e apparentemente insicura, sono attratto dalle donne così“.